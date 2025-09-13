RC - Dernières infos

Bex: la 2e édition de la course de caisses à savons « La Rincette », c’est ce week-end

La course de caisses à savons La Rincette revient à Bex ce week-end.

Une deuxième édition qui se veut « salée », en clin d’œil à son principal sponsor, les Mines de Sel, avec déjà plus de 80 équipages inscrits. Ils dévaleront ainsi la Colline de Chiètres afin de tenter de remporter la première place dans différentes catégories. Explications du concept par Patrick Cattiaz, président de la course.

Patrick Cattiaz, le président, nous explique comment est venue l'idée de relancer cette course de caisse à savons.