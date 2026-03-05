RC - Dernières infos

Bex investit largement en faveur de ses infrastructures

La zone de l’Ancien Stand de Vauvrise de Bex va être réaménagée d’ici la fin de l’année pour près de 300’000 francs.

Sur décision du Conseil communal bellerin mercredi, l’abri PC à proximité, qui accueille l’Armée suisse trois mois par année, sera rénové et son chauffage à mazout remplacé par un modèle plus récent mais … toujours au fioul. Tout près, la place de jeu du Parc Denise Duval, qui rencontre un large succès auprès des familles, se verra enrichie d’une nouvelle tyrolienne pour enfants, entièrement financée par le Kiwanis Bex-Salin.

Autres améliorations notables : une toilette publique sera installée à l’extérieur de la salle communale de Vauvrise, alors que cette dernière bénéficiera d’un nouveau garage de stockage pour les événements. Jean-François Cossetto, municipal en charge des domaines et bâtiments.

A noter aussi que le législatif bellerin a approuvé hier la rénovation complète, énergétique et structurelle, de la halle des services techniques pour plus de 2,3 millions de francs d’ici 2027. Les élus ont en effet largement balayé un amendement PLR/UDC demandant un échelonnement des dépenses dans le temps. Pour Jean-François Cossetto, il est temps que le projet aboutisse rapidement.

Cette séance du législatif était la dernière avant le premier tour des élections communales, prévu le dimanche 8 mars. Le Conseil communal siégera dans sa composition actuelle jusqu’au 30 juin, date qui marquera la fin de la législature.

ADC