RC - Dernières infos

Bex confie sa syndicature à Michael Dupertuis

Le candidat d’Avançons Ouverture a battu dimanche le syndic sortant socialiste Alberto Cherubini au second tour de l’élection à la syndicature de Bex. Une victoire qui confirme la poussée du mouvement majoritaire au sein de la future Municipalité.

Michael Dupertuis sera le prochain syndic de Bex. Le candidat d’Avançons Ouverture (AO) s’est imposé dimanche face au syndic sortant Alberto Cherubini (PS), au terme d’un scrutin serré mais marqué par une nette mobilisation des forces de droite derrière sa candidature.

« Pour l’instant, je ne réalise pas encore », a réagi le vainqueur quelques minutes après l’annonce des résultats. « Demain, on va se mettre directement au travail. » Arrivé derrière Alberto Cherubini au premier tour, Michael Dupertuis a bénéficié du retrait d’Emmanuel Capoceni et du soutien du PLR ainsi que de l’UDC. « Mathématiquement, il était logique que j’aie une petite avance », analyse-t-il.

Avec trois sièges sur sept au sein de la future Municipalité, AO confirme ainsi son poids politique à Bex. « C’est une grande responsabilité », souligne le nouveau syndic, qui prendra ses fonction le 1er juillet prochain et qui promet désormais de « resserrer les rangs » dans un exécutif largement renouvelé, avec quatre nouveaux municipaux.

Battu après cinq ans à la syndicature, Alberto Cherubini a salué l’élection de son adversaire. « Après la période des élections, il faut se mettre ensemble pour collaborer au sein du collège municipal », a-t-il déclaré. Le socialiste estime que « l’alliance de tous les partis de droite » a fait pencher la balance lors du second tour.

/LT