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Bex : Avançons-Ouverture vise le maintien de ses sièges au second tour des élections municipales

À Bex, la bataille du second tour des municipales s’annonce très disputée. Le 29 mars, le groupe Avançons-Ouverture tentera de maintenir une majorité confortable au sein de l’exécutif.

Malgré une avance non négligeable de leur tête de liste et municipal sortant Michael Dupertuis, arrivé deuxième au premier tour, les centristes sont talonnés de près par les candidats du bloc de droite PLR-UDC ainsi que par l’Alliance Rose-Verte qui a déjà placé de justesse son syndic sortant Alberto Cherubini. Fort de ce succès d’étape, Michael Dupertuis aborde ce second volet avec optimisme.

Arrivée 6ème du premier tour, derrière la Verte Gaëlle Valterio, avec 37,29 % des voix, la députée au Grand Conseil vaudois Circé-Fuchs compte bien défendre les trois sièges centristes en faisant rayonner le patrimoine bellerin à travers le tourisme, l’économie et la culture.

Troisième et denière candidate du groupe Avançons-Ouverture, Sandrine Moesching-Hubert se maintient dans la course à la Municipalité afin d’offrir une troisième voix au clivage gauche-droite au sein de l’exécutif.

Pour rappel, six places sont en jeu pour huit candidats à la Municipalité de Bex lors du second tour des élections communales le dimanche 29 mars prochain.

Antoni Da Campo/Léa Jornod