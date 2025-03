RC - Dernières infos

Bex & Arts : Nouveau Duo pour la Triennale 2026

Monique Keller et Anne-Outram Mott, nouvelles co-commissaires, préparent la 16e édition de Bex & Arts. Elles dévoilent leur vision et leurs liens avec cet événement triennal, qui aura lieu en 2026 dans le parc de Szilassy.

Deux co-commissaires ont été nommées à la tête de Bex & Arts en février dernier. En vue de la prochaine triennale en 2026, l’architecte Monique Keller et l’économiste et sociologue Anne-Outram Mott s’occuperont de tisser le concept global et le thème de cette 16e édition.

Guillaume Abbey est allé à leur rencontre. En démarrant cette double interview avec Monique Keller, le duo de co-commissaires décrivent les liens qu’elles entretiennent avec la triennale « Bex & Arts » qui prend place dans le parc de Szilassy tous les trois ans.

Pour rappel, Monique Keller et Anne-Outram Mott succèdent à Eléonore Varone, commissaire en 2023 sous le thème Vivement demain !

Guillaume Abbey