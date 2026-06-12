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Bernard Dubuis s’expose à la médiathèque de Martigny

Les photographies de Bernard Dubuis à l’honneur à la médiathèque Valais de Martigny. La nouvelle exposition accueille plus de 160 clichés du photographe valaisan.

Le photographe valaisan Bernard Dubuis est à l’honneur de la nouvelle exposition de la médiathèque Valais de Martigny. Tours et Détours, c’est son nom, réunit plus de 160 photographies noir et blancs réalisée depuis les années 70 jusqu’à nos jours. Elle propose un parcours structuré en 5 thématiques qui racontent le quotidien, les traditions mais aussi la société d’ici et d’ailleurs. Cette exposition permet de découvrir une partie du fonds d’archives photographiques de Bernard Dubuis qui a été déposé à la médiathèque Valais en 2018. Pour inviter tous les publics à plonger dans cet univers photographique un vaste programme de médiation est proposé. Sylvie Béguelin, directrice de la médiathèque Valais.

Différents ateliers autour de l’image et de la photographie ainsi que des visites guidées complètent également l’offre. L’exposition est à découvrir à Martigny du 12 juin au 27 mars.

MV