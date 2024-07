RC - Dernières infos

Benjamin Cuche: « j’aime quand les jeunes repartent avec un peu de moi en venant à la Fabrik »

La « Fabrik Cucheturelle » à Vevey propose une série de stages en été.

Une école de théâtre pas comme les autres, pensée et dirigée par Benjamin Cuche. Ce passionné d’art et de comédie propose notamment toute une série d’activités durant l’été. Entre théâtre, hip hop et impro, les participants peuvent ainsi se plonger corps et âmes dans le monde poétique de Benjamin Cuche, un véritable amoureux de la scène.