Bénévoles Valais-Wallis: une journée dédiée à ceux qui s’engagent

Samedi à La Souste, Bénévoles Valais-Wallis réunit les bénévoles du canton pour une journée de remerciement. Une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui font vivre une grande partie de la vie associative valaisanne.

Le Valais s’apprête à remercier celles et ceux qui donnent de leur temps. Samedi, Bénévoles Valais-Wallis organise à La Souste une journée conviviale dédiée aux bénévoles actifs dans tout le canton. L’occasion de saluer leur engagement dans les domaines social, culturel, sportif ou événementiel.

À quelques jours de la Journée mondiale des bénévoles, fixée au 5 décembre, l’association rappelle que le bénévolat demeure un pilier essentiel du tissu valaisan. Mais elle souligne aussi un défi grandissant : le renouvellement des bénévoles. De nombreuses organisations recherchent encore des personnes prêtes à s’engager. Cette journée de remerciement vise ainsi autant à valoriser celles et ceux qui donnent déjà de leur temps qu’à rappeler l’importance de cet élan collectif pour la vie locale.

Écoutez l’entretien avec Audrey Montandon, secrétaire générale de Bénévoles Valais-Wallis

Toutes les informations pratiques sont disponibles auprès de Bénévoles Valais-Wallis.

/JGA