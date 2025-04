RC - Dernières infos

Bâtie en 1629, restaurée en 2025 : la Maison Hildebrand à Monthey se bonifie avec les siècles

La Maison Hildebrand, datant du 17e siècle, a été inaugurée jeudi soir à Monthey. Classée monument historique, la bâtisse a subi une restauration qui ne s’apparente à aucun chantier conventionnel.

« Le Conseil municipal n’a pas défini avec exactitude encore ses fonctions officielles » avoue le nouvel élu à l’exécutif montheysan Joël Pasquier. Et le chargé de l’aménagement, l’urbanisme et des bâtiments ajouter « mais on peut imaginer des réceptions en lien avec les affaires politiques ». On peut donc s’imaginer que de grandes choses se dérouleront dans la Maison Hildebrand à Monthey, fraîchement restaurée, et inaugurée en présence de nombreuses personnalités, politiques notamment. « On souhaite aussi la laisser à disposition des citoyens, moyennant une location » précise toutefois Joël Pasquier, tordant ainsi le cou aux rumeurs persistantes accusant l’exécutif de vouloir « se doter d’un lieu pour les apéros ».

Au terme de plusieurs années de travaux de restauration, la Maison Hildebrand se rapproche de son aspect originel, du moins de celui que l’on connaît aujourd’hui et qui date de 1629. Cette réalisation fidèle du passé répond au vœu conjoint de la Ville et du service cantonal Immobilier et patrimoine. Concrètement, les travaux ont permis de rouvrir la fameuse loggia « fermée », ou plutôt cerclée de fenêtre jusqu’à il y a peu. La voici désormais qui surplombe la cour intérieure, à la façon d’un balcon ouvert et illuminée de LED, qui serpente le long du plafond. Leur aspect « guirlandes » fait écho au moment festif de cette inauguration.

Au programme de cette restauration également, les poutres structurelles ont été mises en valeur ainsi que le plafond à caissons historique, éléments essentiels de la substance de la Bâtisse, aujourd’hui classée aux monuments historiques.

D’entente avec le Canton, la Commune a modernisé et mis aux normes la Maison Hildebrand. Ont été installés un escalier facilitant l’accès vers l’intérieur, des WC, dont un pour les personnes à mobilité réduite, des cuisines à chaque étage et le chauffage à distance. « Chaque détail de cette restauration a été pensé pour préserver l’authenticité et offrir une nouvelle vie à ce monument », déclare Mathias Pannatier, chef du service Urbanisme, Bâtiments & Constructions.

Restaurer un bâtiment classé, n’est pas une mince affaire. Maria Portmann, conservatrice cantonale des monuments historiques.

A partir du mois de mai, la Maison Hildebrand accueillera les événements officiels de la Commune, et elle pourra être louée par la population montheysanne. La charge historique de la bâtisse du 17e siècle n’a pas laissé le président de la commune indifférent. Fabrice Thétaz.

Guillaume Abbey