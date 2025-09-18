RC - Dernières infos

Bastoun: « Mon nouvel album possède des couleurs musicales issues du monde entier »

Après deux ans de travail, le musicien chablaisien Bastoun revient avec un nouvel album 5 titres intitulé « L’arbre des couleurs ».

L’auteur-compositeur-interprète aiglon s’est entouré pour cette production de la violoniste cubaine vivant en Suisse Yilian Cañizares. Un projet solaire qui nous invite au voyage et à la découverte, le tout dans un véritable arc-en-ciel musical.

www.bastoun.ch

18 septembre 2025

