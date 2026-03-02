RC - Dernières infos

BASF et Catexel finalisent l’acquisition de l’activité azurants optiques

BASF a finalisé fin février la cession de son activité d’azurants optiques à Catexel.

La transaction porte sur l’ensemble des activités internationales, y compris la production, sur le site de Monthey, d’un ingrédient utilisé dans les formulations des lessives. Dans le cadre de cette cession, environ 80 collaborateurs rejoignent Catexel.



