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Barryland fête son premier anniversaire

Le parc thématique Barryland fête son 1er anniversaire. Au fil des saisons l’institution a su trouver son public et remplir les objectifs fixés.

Les nouvelles infrastructures modernes ont permis de multiples innovations et les défis futurs sont déjà en réflexion. Point de situation et projection avec la directrice de la Fondation Barry Mélanie Glassey – Roth.

Parmi les nouveautés proposées, notez aussi que les écoles de la région pourront bénéficier d’un dossier pédagogique afin de pouvoir préparer la visite et l’ancrer dans leur programme scolaire.