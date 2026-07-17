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Barme Alpen Air veut faire vibrer les traditions au sommet

Après une première édition couronnée de succès il y a trois ans, le « Barme Alpen Air » revient ce week-end sur les hauteurs de Champéry. Entre musique folklorique, produits du terroir et convivialité, les organisateurs espèrent attirer encore davantage de visiteurs.

Le plateau de Barme s’apprête à retrouver les sonorités des accordéons, des cors des Alpes et des danses folkloriques. Pour sa deuxième édition, le « Barme Alpen Air » mise sur la recette qui avait séduit plus de 2’000 personnes en 2023. « C’est une succession de concerts dans un esprit convivial, tout en simplicité », résume Adrien Gex-Collet, président du comité d’organisation.

Un folklore qui se veut vivant

Des artistes venus de plusieurs cantons suisses se succéderont durant deux jours, accompagnés de spécialités du terroir. Au-delà de la musique, le festival entend transmettre un patrimoine. « On veut mettre en avant les produits du terroir, le partage et transmettre ces valeurs aux jeunes », explique Adrien Gex-Collet. Un pari que les organisateurs jugent réaliste. « En Suisse alémanique, ça marche terriblement avec les jeunes. Pourquoi pas chez nous ? ».

Le cadre du plateau de Barme participe lui aussi à l’identité de la manifestation. « L’endroit est tellement magnifique, c’est une évidence de le faire ici », confie le président. Pour faciliter l’accès, cinq bus-navettes seront mis en service, tandis qu’un camping permettra aux festivaliers de passer la nuit sur place. De quoi profiter pleinement d’un week-end placé sous le signe de la tradition… et de la convivialité.

/LT