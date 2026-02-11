RC - Dernières infos

Baisse du prix du lait : les agriculteurs livrent leur production à domicile pour s’en sortir

En réaction à l’énième baisse du prix du lait début février, les agriculteurs de la région s’organisent pour mieux valoriser leur production.

Grâce à la nouvelle alliance entre la coopérative nationale Faireswiss et la plateforme vaudoise Robin des Fermes, les paysans chablaisiens écoulent depuis lundi une partie de leur lait à un tarif équitable directement auprès des consommateurs.

Avec cette offre, les clients reçoivent leurs boissons lactées à domicile en même temps que leur panier de fruits et légumes. Vendue 1,95 francs le litre, cet abonnement permet à l’organisation de rémunérer correctement les producteurs et de développer le réseau de lait au juste prix. Selon Anne Chenevard, présidente de coopérative Faireswiss et agricultrice, le consommateur possède aujourd’hui un important pouvoir de soutien envers l’agriculture.

Entre Vouvry et Chessel, le producteur laitier Nicolas Musy a été le premier agriculteur valaisan à rejoindre en 2020 la coopérative Faireswiss. Ses 39 vaches laitières produisent chaque année environ 270’000 kg de lait et jusqu’à 1/3 de sa production bénéficie d’un prix d’achat juste à 1 franc le litre. Une situation encourageante pour Nicolas Musy.

Oscillant entre 40 et 80 centimes le litre, les prix du marché actuel sont intenables financièrement sur le long terme et ont de graves répercussions pour les fermes selon Anne Chenevard.

Selon Faireswiss, le secteur laitier est en crise : en 25 ans, près de la moitié des producteurs laitiers du pays ont disparu. Pour la coopérative nationale, cette désertion de la profession est causée par les tarifs très bas pratiqué depuis plus de 15 ans par les géants de l’alimentation. L’organisation, forte de 74 membres à travers la Suisse, appelle Coop et Migros à référencer leur berlingot équitable dans leurs rayons et à réduire leurs marges.

Antoni Da Campo