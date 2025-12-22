RC - Dernières infos

Baisse du prix du lait annoncée : nouveau coup dur pour l’agriculture

Nouveau coup dur pour les producteurs de lait. L’interprofession a décidé la semaine dernière (15.12) d’une nouvelle baisse du prix d’achat. Une situation qui inquiète également dans notre région.

Ce n’est pas le cadeau de Noël qu’espéraient les producteurs de lait suisse. L’interprofession Lait a décidé la semaine dernière d’une nouvelle baisse de 4 centimes du prix d’achat du lait. Ce dernier passera de 82 centimes le kilo à 78 centimes. La mesure doit débuter au 1er février et s’étendre sur 11 mois. Pour justifier cette décision l’IP-Lait se réfère aux baisses du prix du marché européen. Pourtant cette décision concerne le segment A de la production laitière. Un argument jugé défacto absurde selon l’organisation paysanne Uniterre les précisions de Rudi Berli, conseillé national vert et membre du comité Uniterre.

Pour les producteurs laitiers de nos régions c’est un coup de massue, après une première baisse essuyée il y a quelques mois seulement. Ces décisions rendent l’avenir incertain pour plusieurs exploitations, notamment en montagne, comme le souligne Pascal Perrin, producteur de lait à Val-d’Illiez.

C’est un cri du cœur des producteurs de lait qui appelle à du soutien de la population et des politiques.

MV