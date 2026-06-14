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Avis de recherche : un touriste hollandais de 60 ans est recherché par la police

Vendredi 12 juin 2026, Monsieur Hubertus P., 60 ans, touriste de nationalité hollandaise, a effectué une visite dans la région de Chillon. Depuis, il n’a plus donné de nouvelles. Les recherches n’ont pas permis de le retrouver pour l’instant.

Son signalement est le suivant : 170 cm, peau blanche, corpulence moyenne, cheveux courts et blancs, ainsi qu’une barbe. Il portait une veste noire avec dessin /lignes verticales de couleur orange sur le devant, un jeans bleu ou noir, ainsi qu’un sac à dos noir.

Toutes les personnes ayant remarqué cet homme ou ayant des renseignements utiles sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au +41 21 343 15 10 ou avec le poste de police le plus proche.

Les forces de l’ordre invitent la population à faire preuve de prudence et à ne pas se mettre en danger en voulant intervenir.

/Com