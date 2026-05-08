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Avis de disparition: Juliet L.

Dimanche 5 avril 2026, Madame Juliet L., 38 ans, n’est pas rentrée de l’endroit où elle logeait à Prilly. Depuis, elle n’a plus donné de nouvelles. Les recherches n’ont pas permis de la retrouver pour l’instant.

Juliet L. est fragile psychologiquement. Son signalement est le suivant : 168 cm, peau mate, corpulence fine, yeux bruns, cheveux bruns, longs et fins. Elle possède une tache de dépigmentation de naissance sur le bas du visage. Il n’y a pas de description quant aux vêtements qu’elle pourrait porter.

Toutes les personnes ayant remarqué cette femme, ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au +41 21 343 15 10 ou avec le poste de police le plus proche.

/LT