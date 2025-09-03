RC - Dernières infos

Avis de disparition dans le canton de Vaud

Âgée de 37 ans, Juliet a quitté l’endroit où elle logeait à Prilly lundi 11 août vers 20h.

Depuis, elle n’a plus donné de nouvelles. Les recherches n’ont pas permis de la retrouver pour l’instant. Son signalement est le suivant : 168 cm, corpulence mince, yeux bruns, cheveux bruns longs. Toutes les personnes ayant remarqué cette femme ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au 021 343 15 10 ou avec le poste de police le plus proche.

3 septembre 2025

