AVIS DE DISPARITION

La police cantonale vaudoise signale la disparition de Madame Alya B. La jeune femme âgée de 20 ans, a quitté à pied le CHUV, à Lausanne, ce vendredi matin vers 9h40. Depuis, elle n’a plus donné de nouvelles. Les recherches n’ont pas permis de la retrouver pour l’instant.

La jeune femme est fragile psychologiquement. Elle correspond au signalement suivant : elle mesure 157 cm, est de corpulence mince. Ses yeux sont bruns et ses cheveux mi-longs et noirs. Elle possède des cicatrices sur tout le bras gauche. Elle était vêtue d’un pull de couleur noir, d’un legging de couleur noir et de chaussures Nike blanches.

Toutes les personnes ayant remarqué cette jeune femme ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au +41 21 343 15 10 ou avec le poste de police le plus proche.