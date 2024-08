RC - Dernières infos

Avis de canicule pour la région du Chablais et du bassin lémanique!

Un avis de canicule de degré 3 a été émis par MétéoSuisse pour le canton du Valais – en particulier la plaine du Rhône – et le bassin lémanique jusqu’au mardi 13 août 2024 au moins.

Des températures maximales entre 32 et 34 degrés pourront être atteintes dans les journées de lundi et mardi. Les risques sur la santé dus à la chaleur peuvent perdurer plusieurs jours après l’épisode caniculaire.

Il est recommandé de boire régulièrement et suffisamment (1,5 litre par jour au moins). Dans la mesure du possible, de rester au frais et de garder son lieu d’habitation au frais. Ne pas s’exposer directement au rayonnement solaire : rester à l’ombre, habillé, se protéger la tête, etc.