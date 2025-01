RC - Dernières infos

Aveugles et malvoyants en piste aux Diablerets

Les joies du ski ne sont pas réservées aux voyants. Grâce au Groupement Romand de Skieurs Aveugles et malvoyants, depuis 56 ans des personnes en situation de handicap visuel goûtent au plaisir de la glisse.

Vous les avez peut-être déjà croisé sur les pistes, ces tandems veste rouge, veste jaune, sont des membres du GRSA. Des guides spécialement formés permettent aux aveugles et malvoyants de s’adonner au ski en toute sécurité. Un moment d’évasion et de liberté riche en émotions que Myriam Maillard et Michael Wenger ont accepté de partager avec nous le temps de quelques pistes.

Et notez encore si comme Myriam ça vous interpelle, le GRSA recherche toujours des guides, une formation débutera d’ailleurs cet automne.