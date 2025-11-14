RC - Dernières infos

Avec « Quels chiens » la Médiathèque Valais reconnaît le travail de la photographe Renée Chappaz-Peiry

La Médiathèque Valais a vernis le week-end dernier une exposition intitulée « quels chiens » sur la Place du Manoir, à Martigny.

Une série de photographies de Renée Chappaz-Peiry, une Valaisanne photographe professionnelle dans les années cinquante, comme il y avait peu. Une manière de reconnaitre aujourd’hui son travail et son regard particulier, notamment sur les nombreux chiens passés devant son objectif.

Sylvie Fournier, curatrice de l’exposition et collaboratrice scientifique et Cécile Giovannini, petite-fille de la photographe.

Cécile Giovannini est elle-même devenue artiste, guidée par le parcours de sa grand-mère. Sa technique de prédilection est la peinture.