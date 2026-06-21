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Avec « Bonjour Nature », Pro Natura mise sur les jardins privés pour préserver la biodiversité

Préserver la biodiversité ne passe pas uniquement par les réserves naturelles. Avec son projet « Bonjour Nature », Pro Natura accompagne des particuliers pour transformer leur jardin en véritable refuge pour la faune et la flore. Exemple dans le Chablais à Antagnes.

Préserver la nature ne se joue pas uniquement dans les réserves naturelles. Les jardins privés ont eux aussi un rôle à jouer. C’est l’idée du projet « Bonjour Nature », lancé par Pro Natura. Des particuliers ouvrent les portes de leur jardin à des spécialistes afin d’obtenir des conseils pour favoriser la biodiversité. Mais un jardin favorable à la biodiversité, c’est souvent l’image d’un espace laissé à l’abandon, où la nature reprend totalement ses droits. Une idée reçue que le projet mené par Pro Natura entend bien combattre. Car favoriser la faune et la flore locales ne signifie pas renoncer à l’esthétique ou au confort.

Dans le Chablais, à Antagnes, Maureen Pittet participe au projet. Une démarche qui répond à une conviction personnelle : chacun peut agir à son échelle.

Ces initiatives individuelles sont justement essentielles pour Pro Natura et constitue le cœur du projet « Bonjour Nature ». Car pour l’association, la préservation de la biodiversité ne peut pas se limiter qu’aux seuls espaces protégés, comme nous le précise Céléstin Luisier, Mandataire pour Pro Natura.

Le projet « Bonjour Nature » se poursuit encore durant les prochains mois. Plus de 400 personnes participent actuellement à cette démarche dans toute la Suisse.

/LT