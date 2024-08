RC - Dernières infos

Aux Pléiades, un festival de fusées et d’étoiles filantes s’est tenu ce samedi

Les Perséides ont fait leur retour ce week-end, et il était possible d’observer ces étoiles filantes aux Pléiades.

Aux Pléiades, il était possible de scruter les Perséides ce samedi, tout en s’informant sur l’astronomie durant la journée.

La commune de Blonay-St-Légier, Astro-Pléiades et Astro Chablais se sont associés pour mettre sur pied ce « mini-festival » d’astronomie, proposant ateliers pour les enfants et conférences pour les plus grands. A l’aube de la mi-été, cette pluie d’étoiles filantes issues de la comète Swift Tuttle sont visibles chaque année entre le 10 et le 13 août. Stéphane Davet, président d’Astro Chablais, rencontré samedi après-midi:

Dayena, l’une des participantes, est venue pour les ateliers de l’après-midi:

Et en bonus, le décollage d’une fusée:

Si vous avez manqué l’observation du ciel ce week-end, n’ayez crainte : le pic est prévu la nuit de lundi à mardi. Et pour faciliter leur observation, environ 251 communes suisses, dont Villeneuve, Aigle ou Bex ont adhéré au « projet Perséide » : les éclairages des villes seront éteints la nuit de lundi à mardi pour réduire la pollution lumineuse.