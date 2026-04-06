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Aux Mosses, des bénévoles volent au secours de grenouilles amoureuses

Depuis près de dix ans, les grenouilles, tritons, salamandres et autres crapauds sont sécurisés par les habitants du col des Mosses et le Parc Naturel Régional Gruyère Pays-d’Enhaut.

Chaque printemps, entre avril et mai, l’instinct de reproduction pousse des milliers de batraciens, principalement des grenouilles rousses, à traverser la route cantonale de la station vaudoise pour rejoindre les Hauts-Marais des Mosses. Pour éviter que cette grande migration se transforme en hécatombe, une vingtaine de bénévoles se relaient chaque matin pour les aider à traverser en toute sécurité : des barrières sont installées autour de la rivière de la Raverette pour capturer et transférer les animaux dans la zone humide protégée.

Cette action se tient dans une région particulièrement riche en biodiversité. Léa Mégali, cheffe de projet nature et agriculture au sein du Parc du Pays-d’Enhaut.

La barrière provisoire stoppe la lancée des grenouilles qui terminent dans un seau. Celles-ci sont déplacées en sécurité chaque matin. Crédit : Parc Naturel Régional Gruyère Pays-d’Enhaut

En s’étendant partout, l’homme a scindé, parfois sans le savoir, les écosystèmes de nombreuses espèces en deux. Cette intervention localisée permet de corriger certaines erreurs du passé en recréant le lien entre la zone d’hivernage et de reproduction. Une manière d’améliorer la cohabitation entre l’humain et l’animal. Léa Mégali.

En Suisse, plusieurs espèces d’amphibiens communs (telles que la grenouille rousse, le crapaud commun ou le triton alpestre) sont aujourd’hui menacées, principalement à cause de la perte et de la fragmentation des habitats. Léa Mégali nous rappelle l’importance de leur protection.

Alors que plus de 90% des zones humides de Suisse ont disparu, au détriment de nombreuses espèces, le Parc Naturel Gruyère Pays-d’Enhaut soutient chaque année la revitalisation et la création d’étangs sur son territoire.

Antoni Da Campo