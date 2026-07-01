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Aux côtés de SpaceX, la startup chablaisienne PAVE Space construit l’industrie spatiale de demain

La startup vaudoise PAVE Space collabore avec les Américains SpaceX et Blue Origin pour conquérir l’espace. Au cœur de son atelier de Villeneuve, les 50 employés de la jeune pousse jouent la montre pour livrer d’ici trois ans un remorqueur spatial unique au monde.

Nommé Lyoba, ce véhicule de 10 mètres de haut et près de 4 mètres de large permettrait la mise en orbite de trois à dix satellites commerciaux en seulement 24 heures, soit un gain de temps de 6 à 12 mois par rapport à l’existant. Cette efficacité sera cruciale dans la course pour bâtir le nouveau continent spatial. D’ici 15 ans, les industries aérospatiales américaines, chinoises et russes ambitionnent de produire de l’électricité à distance grâce à des constellations de panneaux solaires placées autour de la Terre, d’utiliser des centres de données spatiaux ou à terme, d’exploiter les ressources lunaires.

Une industrialisation imminente du ciel que compte bien faciliter PAVE Space qui passera cet automne du laboratoire à ses premiers essais grandeur nature. Dans la région d’abord, le moteur entièrement « Swiss Made » sera testé à Chavalon, au-dessus de Vouvry, afin de maîtriser l’allumage et la combustion du puissant module. En Floride ensuite, si les planètes s’alignent, la startup pourrait lancer son petit ordinateur de bord, nommé « Moo », fixé à un satellite afin de tester la communication entre l’espace et notre planète. « En six mois seulement, nos ingénieurs, codeurs et designers ont tout créé à l’interne. C’est une véritable prouesse technologique qu’ils ont accomplie », souligne fièrement la co-fondatrice fribourgeoise Julie Böhning.

Entièrement développé en interne, « Lyoba » représente la quintessence du savoir-faire de l’entreprise. Crédit : Pave Space

Innover ou disparaître

Car le temps presse pour cette société fondée en 2024 par cette ancienne étudiante en robotique de l’EPFL et son camarade Jérémy Marciacq. Après avoir levé plus de 32 millions de francs en mars dernier pour financer la production de son véhicule spatial, un record pour le secteur, Pave Space doit prouver la faisabilité de son service. « La branche est très concurrentielle, on se doit d’innover rapidement pour décrocher des contrats et se faire une place sur ce nouveau continent », affirme la jeune femme de 26 ans.

En cas de réussite, l’entreprise compte employer 250 talents d’ici 2029 dans ses 2’500m2 d’atelier à Villeneuve. En plus d’assembler une dizaine de gros moteurs « Lyoba » chaque année, les techniciens de la firme pourraient produire une centaine de petits propulseurs et ordinateurs de bord.

Une ambition réaliste pour cette équipe à l’origine de l’Association étudiante à succès mondial, la « Gruyère Space Program ». « Nous avons développé la première fusée réutilisable en Europe, à la manière de SpaceX, avec les moyens du bord et sur notre temps libre. En faisant voler 53 fois ce prototype de 2m50 pour 100 kg, nous avons démontré qu’on était en mesure de développer un véhicule complexe rapidement. »

L’ancienne centrale thermique de Vouvry deviendra en septembre la pièce maîtresse de cette aventure spatiale helvétique. Crédit : Wikipédia

Chavalon : la clef du succès

Lauréat du trophée PERL 2026 (Prix Entreprendre Lausanne Région), qui récompense l’innovation entrepreneuriale, Pave Space souhaite profiter de son succès local pour rayonner à l’international. Avec la présence de nombreux acteurs du spatial tels que Apco à Aigle, ClearSpace SWISSto12 et l’EPFL sur la Riviera, la région du Chablais vaudois possède de nombreux atouts pour attirer des spécialistes du monde entier. La proximité unique au monde entre le QG de Villeneuve et la zone de test de l’usine de Chavalon (20 minutes en voiture) est également un argument de taille. « Les ingénieurs de SpaceX nous jalousent cette situation car ils doivent parcourir plus de 2’000km, de Los Angeles au Texas, pour tester leur équipement », sourit Julie Böhning. Sans cette ancienne centrale thermique, Pave Space aurait été contrainte de déménager en Suède ou en Norvège pour mener à bien son aventure spatiale.

Antoni Da Campo