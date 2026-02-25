RC - Dernières infos

Autoroute A9 fermée entre Bex et Saint-Maurice en direction du Valais

Un accident impliquant un poids lourd entraîne la fermeture du tronçon. Une sortie forcée est mise en place à Bex.

L’autoroute A9 est actuellement fermée entre Bex et Saint-Maurice en direction du Valais, à la suite d’un accident de la circulation impliquant un poids lourd. Les automobilistes sont contraints de quitter l’autoroute à la sortie de Bex. Les autorités appellent les usagers à éviter le secteur et à suivre la signalisation mise en place.

De plus amples informations seront communiquées ultérieurement.

JG/Comm