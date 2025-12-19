RC - Dernières infos

Aujourd’hui c’est soupe solidaire à Vevey

Une soupe pour célébrer la solidarité. Vevey relance pour la 3ème année ce moment de partage au centre de la ville à l’occasion de la Journée internationale de la solidarité.

Prendre du temps pour se rencontrer et échanger : c’est le but de la soupe solidaire organisée aujourd’hui par le service de la cohésion social veveysan. Préparée en collaboration avec des membres du groupe d’ainés bénévoles « Carrefour Seniors », cette soupe sera offerte sur la place du 14-juin entre midi et 15h. Cette action veut célébrer l’entraide, le respect ainsi que les liens intergénérationnels. Gabriela Kämpf, municipale en charge de la cohésion sociale à Vevey.

Notez encore que ce moment de partage sera aussi l’occasion de découvrir le « sapin porte-paroles » qui permet de laisser une pensée ou un mot en soutien aux victimes de violence.

MV