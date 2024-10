RC - Dernières infos

Audit de la Cour des comptes: la taxe au sac critiquée pour ses failles de gouvernance

La Cour des comptes vaudoise épingle le système de la taxe au sac dans le canton. Dans un audit, elle révèle des problèmes de gouvernance et le non-respect du principe du « pollueur-payeur ». Parmi les 13 entités auditées figurent six communes, dont Aigle et Noville.

La Cour des comptes vaudoise critique le système de la taxe au sac dans le canton. Dans son audit rendu public hier (me), elle pointe du doigt des problèmes de gouvernance, soulignant l’absence d’un organe de pilotage efficace. Les analyses révèlent également que le principe du « pollueur-payeur » n’est pas systématiquement respecté, ce qui entraîne des disparités dans la gestion des déchets. La Cour des comptes conclut à la nécessité de repenser la gouvernance et d’harmoniser la gestion pour limiter les risques d’erreurs. Elle a ainsi formulé un total de 24 recommandations : certaines sont adressées au Collège des présidents, qui supervise le système, d’autres aux communes et au canton. Valérie Schwaar, magistrate et vice-présidente de la Cour des comptes :

Bien que des critiques aient été émises, l’audit révèle aussi des aspects positifs dans le système de gestion des déchets, comme en témoigne Valérie Schwaar :

Au total, 13 entités ont été auditées, ce qui constitue un audit exceptionnel pour la Cour des comptes. Parmi elles, six communes ont été examinées. Aigle et Noville figuraient dans la liste.

Julie Gay