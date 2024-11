RC - Dernières infos

Aucun élu au premier tour de la vice-présidence de Collombey-Muraz

A Collombey-Muraz, aucun candidat n’a passé aujourd’hui le premier tour des élections à la vice-présidence.

En tête des votations avec 866 voix, la Centriste Françoise Métrailler était à 50 bulletins de la victoire à majorité absolue. Suivent le PLR Côme Vuille et l’UDC Mikaël Vieux avec respectivement 533 et 430 voix. Ce dernier annonce d’ores et déjà son retrait de la course à la vice-présidence.

Les deux candidats restants ont jusqu’à mardi pour déposer leur candidature pour un potentiel second tour.

Le nouveau vice-président sera connu au plus tard le 24 novembre. Du côté du Conseil Général, le Centre rafle 15 sièges, l’UDC 10 et le PLR 9. Enfin, le Parti Socialiste obtient 8 fauteuils et les Verts 3 sièges. A noter que le PLR gagne un siège au détriment des Verts.