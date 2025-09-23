RC - Dernières infos

Auberge de Salanfe : une histoire de famille qui se perpétue depuis plus de 30 ans

L’Auberge de Salanfe écrit la suite de son histoire familial grâce à une nouvelle génération de gardiens.

Après 30 ans à la tête de l’établissement sur les hauteurs d’Évionnaz, Fabienne et Nicolas Marclay remettent cette année les clefs à leur fils Damien, et à Romane Buxtorf, une employée de longue date. A leur tour, ils bichonneront les visiteurs d’une journée et hébergeront les randonneurs du Tour des Dents du Midi pour la nuit.

A l’accueil, au service ou aux fourneaux, la jeune équipe ambitionne de perpétuer l’héritage montagnard du lieu qui enregistre chaque année près de 5’000 nuitées. A quelques jours du passage de flambeau, Fabienne Marclay tire le bilan de cette aventure familiale couronnée de succès.

Située sur le tracé du Tour des Dents du Midi, l’Auberge et ses 120 places sont prisés des randonneurs. Crédits : Radio Chablais

Employé de longue date à l’Auberge de Salanfe aux côtés de ses parents et fin connaisseur des lieux, Damien Marclay aborde la transition avec sérénité.

Avant de tirer définitivement leur révérence, les gardiens Fabienne et Nicolas Marclay organisent une fête de départ le 27 septembre prochain. La soirée est accessible sur inscription et est réservée aux proches clients de l’Auberge de Salanfe.