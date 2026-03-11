RC - Dernières infos

Au Vatican, un jeune Valaisan protège désormais le pape

Un jeune Valaisan vient de rejoindre la Garde suisse pontificale au Vatican. Imael Dely, membre du comité de la communauté d’intérêts pour l’artillerie de Dailly a récemment terminé sa formation et assure désormais la sécurité de la cité papale.

Chaque année, une trentaine de jeunes Suisses rejoignent la Garde suisse pontificale au Vatican. Après leur sélection, ils suivent une formation de plusieurs mois pour apprendre les bases du service et les règles du corps militaire chargé de protéger le pape. Parmi eux, le Résident de Charrat Imael Dely. Membre du comité de la communauté d’intérêts pour l’artillerie de Dailly, le Valaisan a commencé son école de recrue en septembre dernier.

Une formation en trois étapes, entre Rome et la Suisse, qui mêle tradition militaire, sécurité et apprentissage du protocole.

Après plusieurs mois de formation, Imael Dely a terminé son cursus et assure désormais son service dans la capitale du catholicisme. Mais concrètement, à quoi ressemble le quotidien d’un garde suisse au Vatican ? La réponse d’Imael Dely

/LT