Au Pays d’Enhaut, les pommes, poires et coings se consommeront aussi en jus

Au Pays-d’Enhaut, les pommes, poires et coings du jardin se dégusteront désormais aussi en boissons.

Dès la semaine prochaine, l’association Mazette propose aux habitants du Pays-d’Enhaut de transformer leurs pommes, poires et coings du jardin en jus de fruits. Cette production locale et artisanale vise à valoriser les fruits de la région tout en réduisant le gaspillage alimentaire.

En pratique : les pommes sont déposées à la presse gruyérienne de l’association à la date convenue et sont récupérées quelques jours plus tard sous forme de cubi de 3 ou 5 litres pasteurisés. Ce service répond à un besoin croissant dans une région qui encourage largement la plantation d’arbres depuis plus de 10 ans. Frédéric Grangier, responsable du pressoir à fruits de l’association Mazette.

Pour les amateurs de cidre, il sera également possible de vinifier ses fruits en boisson pétillante. En effet, les bénévoles de chez Mazette se sont spécialisés depuis 2020 dans la production cidricole. Elle presse et transforme chaque année plus de 6 tonnes de fruits non récoltés.