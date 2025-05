RC - Dernières infos

Au Bouveret, un voilier emmène les personnes à mobilité réduite voguer sur le Léman

Cap sur la navigation accessible aux personnes à mobilité réduite avec la Fondation romande Just For Smiles.

Depuis le port du Bouveret, l’institution organise des sorties en catamaran sur le lac Léman ouvertes aux seniors et personnes en situation de handicap. Accompagnés d’un skipper, les six participants embarquent sur un bateau à voile spécialement aménagé pour les chaises roulantes.

Au fil de l’eau, Johann Gesseney, navigateur en chef de l’association Go Tandem, invite les bénéficiaires à découvrir le monde lacustre et les initie parfois à la conduite du catamaran. Aujourd’hui, c’était au tour des résidents d’un EMS de la région de voguer en sa compagnie sur les flots.

Avec une flotte de cinq catamarans adaptés à la mobilité réduite, la Fondation romande Just For Smiles propose chaque année plus d’un millier de sorties sur les lacs suisses, dont près de 200 au départ du Bouveret.