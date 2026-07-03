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Au Bouveret, les résidents de la Castalie naviguent sur les flots du Léman

A Port-Valais, la navigation devient accessible à tous, même en fauteuil roulant.

A la marina du Bouveret, la Fondation romande Just For Smiles a accueilli vendredi matin trois bénéficiaires de la Castalie de Monthey et leurs accompagnatrices pour une sortie en catamaran sur le Léman. À bord d’un voilier spécialement aménagé pour les personnes à mobilité réduite, les participants ont pu profiter d’un moment de détente et de découverte sur l’eau.

Encadrés par Johann Gesseney, navigateur en chef de l’association Go Tandem, les résidents ont pu découvrir un monde lacustre propice à leur bien-être. En effet, cette activité offre des sensations de liberté et de joie peu accessibles aux personnes en situation de handicap. «C’est une excursion qu’ils apprécient énormément chaque année. Le bruit de l’eau et des vagues les apaisent, ils en reviennent métamorphosés», détaille Benedi Monteiro, assistante en soins, lors du débarquement. Cindy Avanthay, nurse à la Castalie, acquiesce «Un de nos résidents, peu expressif en temps normal, a souri durant les deux heures de bateau. »

«Le bruit de l’eau et des vagues les apaisent, ils en reviennent métamorphosés.» – Benedi Monteiro, assistante en soins. Crédit : Radio Chablais

Sylvie Lauper, chargée des opérations chez Just For Smiles, chapeaute chaque année près de 200 balades au départ du port du Bouveret. Une preuve de plus pour elle que le handicap n’est jamais un frein aux activités extraordinaires. «Il y a 20 ans, rien de tout ça n’existait car les personnes en situation de handicap n’étaient pas aussi prises en compte qu’aujourd’hui. Il faut continuer à travailler pour l’inclusion.»

La Fondation romande Just For Smiles dispose de cinq catamarans adaptés et organise chaque année plus d’un millier de sorties sur les lacs suisses au profit de 600 participants en situation de handicap.

Antoni Da Campo