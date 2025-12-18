RC - Dernières infos

Attention aux faux e-mails SERAFE: une campagne d’hameçonnage en cours

Des cybercriminels usurpent actuellement le nom de SERAFE pour tenter de soutirer des données sensibles aux ménages suisses. Sous couvert d’une prétendue vérification administrative, ils cherchent à récupérer notamment le numéro AVS et les coordonnées bancaires.

Une campagne d’hameçonnage circule actuellement en Suisse au nom de SERAFE, l’organisme chargé de percevoir la redevance radio-télévision. Les victimes reçoivent un courriel les invitant à confirmer leur situation de ménage via un lien.

Sur un site internet falsifié, les escrocs demandent progressivement des informations personnelles : nom, date de naissance, adresse e-mail, numéro AVS, date de déménagement… avant de réclamer, en dernière étape, les données de carte de crédit.

Un choix stratégique : puisque tous les ménages sont concernés par la redevance SERAFE, le message paraît crédible pour une large partie de la population. La Confédération rappelle pourtant que SERAFE ne demande jamais ce type d’informations par e-mail et reçoit directement les données nécessaires via les communes.

En cas de doute, il est recommandé de ne pas cliquer sur les liens, de vérifier l’adresse de l’expéditeur et de signaler les messages suspects à l’Office fédéral de la cybersécurité. Si des données ont déjà été transmises, il faut immédiatement contacter sa banque et déposer plainte.

/JGA-comm