Atlas, le chien d’avalanche des Portes du Soleil qui fait de la prévention

Depuis cet hiver, le poste de secours de Planachaux dispose régulièrement de son propre chien d’avalanche. Atlas accompagne en effet son maître, Lucas Jacot, dans son travail de patrouilleur…

Il est noir, il est grand, il a 4 pattes et beaucoup de poils…

Il se prénomme Atlas et c’est le premier chien d’avalanche en poste aux Portes du soleil. Depuis cet hiver, il accompagne son maître Lucas Jacot dans son travail de patrouilleur. Sa présence permet une intervention plus rapide en cas d’accident, même si le risque est faible sur les pistes. Et Atlas permet d’engager la conversation avec de nombreux skieurs et de rappeler certaines règles de prévention. Reportage….

Lucas Jacot salue la présence de son chien lors de ses journées de travail à Planachaux, puisqu’elle permet d’approfondir leur lien, essentiel pour leur mission de sauvetage.