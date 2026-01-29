RC - Dernières infos

Asile et mineurs non accompagnés: « Les mêmes chances et les mêmes protections pour tous les enfants du canton de Vaud »

Le canton de Vaud améliore sa prise en charge des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés. Chacun sera aidé individuellement pour lui permettre de devenir un adulte autonome.

Vaud améliore la prise en charge des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés,

A la suite d’une multiplication par neuf du nombre de jeunes demandeurs d’asile entre 2021 et 2023, le canton a décidé de structurer l’accompagnement de ces adolescents, dont le parcours est souvent très difficile. Sur la base d’une analyse externe indépendante, le Conseil d’État a adopté en juin 2024 une feuille de route cantonale – en collaboration avec L’Etablissement vaudois d’accueil des migrants – visant notamment à construire un projet de vie avec ces jeunes et les mener vers l’autonomie. Le but est de les rendre autonomes, et les autorités ont tout à y gagner. Isabelle Moret, conseillère d’Etat chargée notamment de l’asile:

« Les mêmes chances et les mêmes protections pour tous les enfants du canton de Vaud », explique Vassilis Venizelos, conseiller d’Etat chef du département de la jeunesse. Différents objectifs sont visés : les rendre autonomes et de les aider à dépasser leurs traumatismes, comme l’explique Steven Fricaud, responsable du domaine MNA pour l’EVAM:

Le canton de Vaud est passé de 56 demandeurs d’asile mineurs non accompagnés en 2021 à 452 en 2024. Depuis, le nombre de MNA est redescendu à 260. Les jeunes filles qui demandent l’asile sont minoritaires, environ une dizaine, mais leur nombre tend à augmenter. Leur accueil demande également un soin particulier. En moyenne, les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés ont environ 15 ans, mais ce chiffre a tendance à baisser. Le canton de Vaud compte deux foyers pour les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés, et neuf autres structures – par exemple des appartements – au total.