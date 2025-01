RC - Dernières infos

Arrivée à Monthey en juillet, l’association SOS Futures Maman y a trouvé ses marques

Arrivée à Monthey le 1er juillet 2024, l’association SOS Futures Mamans Chablais a trouvé ses marques et son public. Ses responsables constatent une hausse de la fréquentation de personnes dans le besoin.

L’association SOS Futures Mamans Chablais est en plein essor depuis son déménagement à Monthey il y a 7 mois. Désormais, l’aide fournie par l’organisation chablaisienne aux familles et aux futures mères se fait dans un local au centre-ville de Monthey à deux pas du parking du Cotterg, des haltes de bus et AOMC. Depuis, les visites sont en hausse selon les membres du comité de SOS Futures Mamans Chablais, qui comptent quatre visites en plus par semaine. Rappelons qu’en moyenne chaque année, le centre vient en aide à 180 personnes. Y compris aux hommes. Sandra Dubosson, vice-présidente de SOS Futures Mamans Chablais.

Dans le centre, on y trouve du soutien moral et de l’aide matérielle, comme des couches, des vêtements ou encore des poussettes. L’association chablaisienne fait partie d’un mouvement suisse romand né il y a cinquante ans dans le canton de Fribourg. Depuis, les demandes ont un peu évolué. Fabia Kaeslin responsable de l’accueil des mamans.

Auparavant située à Saint-Maurice dans l’emblématique Maison de la famille, l’organisation chablaisienne était en fin de bail.

Sur les étagères bien rangées et classées du centre montheysan, on trouve tout le nécessaire pour accueillir la vie, de la petite enfance jusqu’au début de l’adolescence. © Radio Chablais.

Guillaume Abbey