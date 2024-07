RC - Dernières infos

ArboPhytoRed, le projet qui vise à diminuer l’usage des produits phytosanitaires dans les vergers valaisans

Diminuer l’utilisation de 30% de produits phytosanitaires dans les vergers valaisans : c’est le but d’ArboPhytoRed.

Un projet ressource de l’Office Fédéral de l’Agriculture, unique en Suisse, et mené notamment par l’Interprofession des fruits et légumes du Valais. Après 3 ans d’essais, le premier bilan a été présenté la semaine passée. Les résultats menés sur des pommiers, poiriers et abricotiers sont mitigés. Loredana Storno, coordinatrice du projet ArboPhytoRed.

Le projet continue encore jusqu’en 2026, et Loredana Storno espère que la météo sera plus clémente, afin que les essais puissent être correctement menés sur les abricotiers.

Léa Jornod