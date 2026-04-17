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Après l’incendie de leur local, les scouts de Saint-Maurice se tournent vers l’avenir

Près d’un mois après l’incendie qui a ravagé leur local, les scouts de Saint-Maurice refusent de se laisser abattre. Les responsables se projettent désormais vers l’avenir, avec l’idée de reconstruire ce lieu qui leur tient particulièrement à cœur.

Dans la nuit du 15 au 16 mars dernier, le local des scouts de Saint-Maurice a été dévasté par les flammes. Les dégâts de l’incendie sont conséquents: il ne reste désormais que la structure du bâtiment. Le matériel ainsi que le fonds d’archives récolté depuis la création du groupe scouts en 1923 ont, eux aussi, été complètement détruits.

Quand Julien Rey, co-président des scouts de Saint-Maurice repense à cette nuit, il nous avoue ressentir différents sentiments: « C‘était un peu notre deuxième maison. On est abattus, on ressent un peu d’incompréhension, de la tristesse et de la colère aussi ». Les jeunes scouts ont également été affectés par la perte de « leur » local. Ils sont séparés en deux groupes, les petits âgés de 6 à 11 ans, et les plus grands, de 11 à 16. Et leurs réactions n’ont pas été les mêmes. C’est ce que nous explique la co-présidente, Maeva Thiévent.

Le local, un lieu de vie et d’apprentissage pour les jeunes scouts

Chez les scouts, le local permet non seulement de stocker le matériel, les archives, mais il possède aussi un aspect symbolique. Julien Rey se souvient: « On a tous grandi dans ce local, on y a passé quinze ans avec Maeva, c’est un lieu lié à l’enfance. » C’est également un endroit où l’on se construit, où on apprend de nombreuses leçons de vie. « J’y ai appris à panosser » dit-il en souriant.

Après le drame, la solidarité

Dans les jours qui ont suivi l’incendie, le groupe scouts de Saint-Maurice a reçu de nombreux soutiens. De la commune d’abord, qui les a aidé à trouver un lieu pour « la première réunion d’après crise, mais aussi de la part des sociétés locales comme la fanfare ou encore d’autres groupes scouts valaisans.

Une solidarité qui « galvanise les troupes », indiquent Julien Rey et Maeva Thiévent. Cette dernière a profité de notre micro pour adresser un message à ceux qui les ont aidé.

Et maintenant ?

Un mois après l’incendie, les émotions se sont atténuées, place maintenant à l’avenir et surtout à la suite. La volonté principale est de trouver un nouveau lieu temporaire pour continuer les activités du samedi. « C’est en bonne voie« , nous confie Maeva Thiévent. Mais il y a surtout la volonté de reconstruire le local et cela passe par la création d’un comité. N’étant pas dans le monde de la construction, les deux co-présidents lancent un appel pour trouver une personne qui pourrait diriger ce groupe de travail. Julien Rey.

Ils souhaitent aussi reconstituer leur fond d’archives perdu dans l’incendie. Ils lancent donc un appel à la population pour trouver des photos ou des extraits qui mentionnent le groupe scout de Saint-Maurice.

Si vous êtes en possession d’archives ou de photos mentionnant le groupe scout de Saint-Maurice, vous pouvez les contacter sur leur page Instagram, ou sur leur site internet.