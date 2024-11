RC - Dernières infos

Après le succès de Zep et de Titeuf, Astérix débarque au Château de St-Maurice

Le Château de St-Maurice a accueilli près de 21’000 visiteurs pour son exposition consacrée à Zep, le créateur de Titeuf.

L’événement qui s’est terminé hier a rencontré un vif succès selon les organisateurs. Il se place dans le top 3 des expositions les plus fréquentées du site, juste après celles consacrées aux Schtroumpfs et à Petzi. Philippe Duvanel, directeur du musée du Château de Saint-Maurice est très satisfait de l’accueil du public.

Dès le 5 avril 2025, le Château proposera la première grande exposition suisse dédiée à Astérix, pour célébrer les 65 ans de cette icône de la bande dessinée. Le musée rendra hommage à l’album Astérix chez les Helvètes et promet des découvertes autour de l’univers créé par Goscinny et Uderzo. On retrouve Philippe Duvanel.

Avec cette programmation, le Château de St-Maurice se positionne de nouveau comme un lieu incontournable du monde de l’art dessiné en Suisse Romande.