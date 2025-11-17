RC - Dernières infos

Après Astérix, le Château de Saint-Maurice accueillera Lucky Luke en 2026

Plus de 38’000 visiteurs ont découvert l’exposition Astérix au Château de Saint-Maurice. Lequel a fermé ses portes hier.

C’est un autre personnage mythique de la bande dessinée qui occupera les lieux du 28 mars au 22 novembre prochains. Imaginé par le Belge Morris, Lucky Luke, le cowboy solitaire, y fêtera ses 80 ans d’existence.