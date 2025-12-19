RC - Dernières infos

Après 40 ans de glissade à la piscine de Monthey, le célèbre toboggan vert renaitra … en Sardaigne

Condamné à la « benne », le mythique toboggan vert de la piscine de Monthey passera sa retraite en Sardaigne. Découvrez le projet fou du Chablaisien féru de « récup », Alain Bosco.

Le Chablais est connu pour ses montagnes, ses vignobles et ses stations de ski …. Mais pas seulement : il est également reconnu pour le mythique toboggan vert de la piscine de Monthey, qui, entre 1982 et 2022, a fait glisser des générations de Chablaisiennes et de Chablaisiens. « On a tous passé de bons moments dans ce toboggan. Il était unique ! », lance sourire aux lèvres Alain Bosco, entrepreneur montheysan.

Destiné à la benne … puis à la Sardaigne

Premier du genre à être installé dans une piscine publique en Suisse romande, le fameux « tube vert », fabriqué en fibre de verre, a dû être démantelé en 2021 à l’occasion des travaux de rénovation de la piscine de Monthey. Les éléments du toboggan, une fois retirés du sol dans lequel ils étaient ancrés depuis 40 ans, étaient destinés à « partir à la benne ». Mais c’était sans compter sur la clairvoyance d’Alain Bosco, entrepreneur montheysan qui loue des maisons en Sardaigne. « Quand j’ai entendu qu’il allait être remplacé, j’ai trouvé dommage de le tirer loin. Il y aura sûrement quelque chose à faire ».

C’est ainsi que le Chablaisien, qui gère également la station de ski gratuite des « Télégiettes », est allé récupérer la glissière de 65 mètres. Stockée durant plusieurs années dans une halle, celle-ci a quitté le Chablais cet automne, direction une des villas mises location sur l’île méditerranéenne, où elle devra être remontée pour une nouvelle utilisation.

Alain Bosco:

Pour l’heure, l’ancien toboggan vert de la piscine de Monthey n’a pas de date de réouverture. Alain Bosco nous l’affirme, « on mettra ça en place d’ici ces prochaines années ».