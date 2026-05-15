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Après 37 ans à la tête du Domaine du Luissalet, Willy Deladoëy passe le relais à la nouvelle génération

Sur la colline de Chiètres à Bex, entre la Cime de l’Est et la Dent de Morcles, une nouvelle génération de vignerons s’apprête à écrire l’histoire du Domaine du Luissalet.

Quelques minutes de randonnée à pied à travers les vignes depuis Saint-Maurice ou Bex suffisent pour que l’effervescence de la plaine soit remplacée par le calme d’un écrin de verdure. Arriver devant l’imposante et rustique ferme du Luissalet est souvent synonyme de dépaysement complet pour les visiteurs. Après 37 ans de production de vins dans ce cadre idyllique, Willy Deladoëy et sa femme Nathalie remettront cette année leurs 4 hectares de vignes ainsi que leur production à Emmanuel Marsicovetere et Ena Gloor, un couple originaire de Bâle.

Les trentenaires, expérimentés dans la vinification en Suisse alémanique avec leur marque « Offline Wine», conserveront le terroir reconnu dans la région tout en apportant une touche personnelle empreinte d’agriculture biologique. Cette transmission viticole est remplie d’émotions pour les Deladoëy qui cèdent une affaire familiale vieille de trois générations. « Quitter ce lieu magique en pleine nature, en pleine campagne, est un pincement au coeur, pourtant il est essentiel de perpétuer notre savoir. On a la chance d’avoir trouvé des jeunes volontaires et plein d’envie », se réjouit le bellerin.

L’héritage familial change de main

Le Luissalet entre dans la famille Deladoëy dans les années 1920 lorsque le grand-père argovien de Willy s’installe sur ce lopin de terre avec ses vaches et ses chevaux. « Ils vivaient en autarcie en produisant leurs céréales et fabriquant leur linge de maison. » Trente ans plus tard, les parents diminuent les activités agricoles, puis en 1984, Willy prend le relais. « Lorsque je me suis établi sur place, j’ai transformé en autodidacte les pâturages en vignes commerciales avec mes trois premiers hectares. Le premier millésime est sorti de la cave en 1989 et ma femme Nathalie m’a rapidement rejoint. »

Pour préserver les nombreux cépages (Pinot noir, Galotta, Sauvignon blanc), témoins d’un travail d’une vie, le couple Deladoëy a été contraint de chercher des successeurs au-delà de la sphère familiale, leurs deux filles ne souhaitant pas reprendre. Le 1er mai 2026, les Bâlois Emmanuel Marsicovetere et Ena Gloors, tous les deux 31 ans, s’installent sur le domaine. « Dans un premier temps, nous travaillerons à quatre dans les vignes et sur les événements. La passation du savoir-faire se fera gentiment, mais je souhaite respecter leurs méthodes de travail et la nouvelle philosophie qu’ils souhaitent insuffler », assure Willy Deladoëy.

Crédit : Domaine du Luissalet

Une cave épargnée par la crise du vin

L’enthousiasme qui anime les deux couples peut surprendre dans un contexte de baisse de la consommation de vin dans le pays, couplée à une forte concurrence des millésimes étrangers (deux bouteilles ouvertes sur trois sont importées). Malgré la profonde crise que traverse le secteur, qui pousse les producteurs à arracher près de 10% du vignoble vaudois, l’exploitation de Willy Deladoëy est florissante. « Notre succès est le résultat de 30 ans de rencontres avec les clients. Ce sont nos innombrables portes ouvertes et l’organisation de mariages qui nous ont fait connaître. La qualité de notre vin est également reconnue et appréciée au-delà de notre région. »

Un optimisme que partage Ena Gloor, des idées plein la tête. « Pour les petits projets innovants comme le nôtre, les crises peuvent devenir une opportunité. » A terme, le couple souhaite vinifier l’entièreté de leurs grappes sur le domaine dans une logique d’économie circulaire et de circuits courts. « On veut favoriser la biodiversité en opérant une transition vers des cultures biologiques combinées à une approche agroforestière où les animaux de ferme seront omniprésents. Une gamme sans alcool pourrait également voir le jour.» Plus qu’un projet, le rêve d’une vie pour Emmanuel Marsicovetere. « Depuis l’enfance, nous rêvons tous les deux de vivre dans une ferme, loin de la ville. Notre amour commun pour le vin m’a convaincu d’abandonner l’informatique pour un travail physique dans la nature. »

Grâce à leurs nombreuses relations et activités en Suisse alémanique, le couple de bâlois ambitionne de refaire découvrir les crus vaudois aux consommateurs outre-Sarine. Un défi de taille car la population germanophone préfère encore largement consommer des vins italiens ou français. De leur côté, Willy Deladoëy, longtemps actif dans la défense professionnelle, et sa femme Nathalie profiteront d’une retraite bien méritée pour sillonner l’Europe à moto, leur seconde passion.

Chaque année, près de 30’000 bouteilles sortent des caves du Luissalet. Crédit : Domaine du Luissalet

Interview complète de Willy et Nathalie Deladoëy aux côtés d’Emmanuel Marsicovetere et Ena Gloor :

Antoni Da Campo