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Apprentissage : 400 élèves vaudois ont expérimenté la vie professionnelle durant la semaine Immersio

La 2ème édition du programme Immersio a permis à plus de 400 élèves vaudois de découvrir un métier le temps d’une journée de stage.

Aux côtés d’un apprenti ou d’un employé, les jeunes de 10ème année ont pu expérimenter des professions aussi variées que carrossier, charpentier ou encore opticien. Au total, près de 100 entreprises vaudoises et valaisannes participent au projet pilote Immersio.

Une manière pour les cinq établissements secondaires chablaisiens situés entre Bex et Villeneuve d’encourager la formation professionnelle auprès des étudiants, tout en renforçant le lien entre le monde du travail et l’éducation. Valentin Zapf, coordinateur régional AMP cherche également à impliquer les familles lors d’une soirée réseautage.

Parfois, c’est en sortant les élèves de leur zone de confort que l’on crée des vocations, si l’on en croit Valentin Zapf, coordinateur régional AMP.

Pour beaucoup d’élèves, cette journée est l’occasion de découvrir des métiers qu’ils ne connaissent pas. C’était le cas lundi pour Mathilde Bourgeois, 14 ans, qui a eu un coup de cœur pour la profession de dessinatrice industrielle chez HYDRO Exploitation.

A vos agendas : la semaine Immersio reviendra pour une 3ème édition du 15 au 19 mars 2027.

Antoni Da Campo