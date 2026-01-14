RC - Dernières infos

Appel aux archives à Monthey : l’archiviste Aline Keusen souhaite « préserver la vie des gens »

La Ville de Monthey lance un appel aux archives de fonds privés. Aline Keusen, archiviste communale, souhaite sauvegarder « la vie quotidienne des habitantes et des habitants », tout en l’inscrivant dans l’Histoire avec un grand « H ».

Depuis le mois de décembre 2025, tout un chacun disposant de documents, en lien direct avec la localité et le district de Monthey, peut se présenter auprès de l’archiviste de la Ville, Aline Keusen, pour lui soumettre son fond d’archive. Ce dernier peut concerner n’importe quelle période. « Tous les moments de l’histoire sont intéressants à documenter », réagit celle qui est en place depuis septembre 2024.

Ces stocks privés peuvent être issus de la conservation de documents de familles, de sociétés locales, de photos, de commerces ou de personnalités. Le but recherché est la sauvegarde de la mémoire montheysanne, à travers la « petite histoire », celle des habitantes et des habitants.

Aline Keusen, archiviste pour la Commune de Monthey, nous en dit un peu plus sur ses tâches et ses obligations. Ainsi que sur cet appel aux archives.

Pour ce faire, il faut contacter Casa Nova à Monthey, par e-mail ou en se rendant sur place, à l’Avenue du Théâtre 2.

A ce jour, au sous-sol du bâtiment « double-croche », la structure de soins de jour de la ville de Monthey, plus de 5’000 boîtes d’archives de la Ville sont conservées. Elles occupent environ 900 mètres linéaires d’étagères mobiles.

Parmi celles-ci, figure le « fond ancien » qui représente plus de 9’000 documents, allant du parchemin aux registres, et qui couvre une période s’étalant du 13ème au début du 20ème siècle.

Daté de 1263, ce document est un des textes les plus anciens de Monthey. Il s’agit d’un échange entre l’Abbé de St-Maurice et le prieur de Lutry relatifs aux églises de Bioley et de Collombey. © Archives communales – Monthey

Documents relatifs à la succession de Jean Durier constitués de plus de 200 pièces datées du 19ème siècle. © Archives communales – Monthey

Guillaume Abbey