RC - Dernières infos

Appel à témoins: incendie du lundi 27 juillet à Sierre

La police cantonale valaisanne et le ministère public valaisan lancent un appel à témoins concernant l’incendie du 27 juillet à Sierre.

Ce lundi soir, un incendie s’est déclaré dans une remise située sur la route du Simplon à Sierre, se propageant rapidement aux bâtiments attenants, qui ont été entièrement détruits par les flammes, annonce la police cantonale dans un communiqué.

Si aucun blessé n’est à déplorer, deux personnes encore non identifiées ont été aperçues à proximité du lieu de l’incendie peu après le départ du feu, selon les premiers éléments de l’enquête. Il s’agirait de deux jeunes hommes, âgés de 15 à 20 ans. La police lance donc un appel à témoin et encourage toute personne susceptible de leur fournir des renseignements à contacter la centrale d’engagement au 027 326 56 56.

LJ/Comm