APPEL A TEMOIN concernant le brigandage du guichet CFF de Martigny

La police cantonale valaisanne lance un appel à témoin concernant le brigandage du guichet de la gare CFF de Martigny qui a eu lieu ce vendredi matin. Grâce aux premiers éléments de l’enquête, la police communique que deux individus au moins seraient impliqués.

Ils correspondent au signalement suivant : le premier, un homme, mesurant entre 1m65 et 1m70 environ, de corpulence svelte, il était vêtu d’un pantalon sombre ainsi que d’une veste et d’un bonnet noirs, dont le visage était partiellement couvert, il portait également un sac de sport vert. Il a fait un bref passage sur le quai n° 1 de la gare à 07h13. Le second individu, portait une doudoune ¾ de couleur kaki, et se trouvait probablement dans un véhicule à proximité de la gare. Le Ministère public a ouvert une instruction. Toutes personnes pouvant fournir des renseignements au sujet de ces individus qui ont fréquenté la gare CFF de Martigny durant la nuit de jeudi à vendredi, entre 00h00 et 03h15 et peu avant 07h15 sont priées de contacter la Centrale d’engagement de la Police cantonale valaisanne au 027 326 56 56.