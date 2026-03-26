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Appel à témoin après l’explosion d’un distributeur automatique de billets à Montreux

Une explosion a visé un distributeur automatique de billets dans la nuit de jeudi à Montreux. Vers 2h40, deux déflagrations ont endommagé un bancomat situé à proximité d’une station-service.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les auteurs ont utilisé des engins explosifs pour fracturer l’appareil. Le distributeur a été entièrement détruit et une pompe à essence a également subi des dégâts. Aucun blessé n’est à déplorer.

Les suspects ont pris la fuite, notamment à bord d’un scooter, dans une direction inconnue. Ils sont activement recherchés. En raison de l’usage d’explosifs, le Ministère public de la Confédération a été saisi. L’enquête est menée conjointement par fedpol et la police cantonale vaudoise.

Un important dispositif a été déployé, mobilisant plusieurs corps de police et services spécialisés. Les autorités lancent un appel à témoins. Toute information utile peut être transmise à la police vaudoise.